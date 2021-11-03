بعد تطبيق مخالفة جلوسهم بالمقعد الأمامي.. «المرور» يعدد فوائد مقاعد الأمان المخصصة للأطفال

الرياض - محمد عبدالله - وجهت الإدارة العامة للمرور، مجموعة نصائح لقائدي المركبات بشأن استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، مؤكدة أنها تسهم في حمايتهم من الإصابات البليغة أثناء الاصطدامات.

وعدد «المرور السعودي»، عبر حسابه على «تويتر»، فوائد استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، كالتالي:

- الحفاظ على سلامة الأطفال أثناء الجلوس وضبط حركتهم.

- منع الإصابة في حالة التوقف المفاجئ أو الالتفاف.

- الوقاية من الصدمات ومخاطر الحوادث.

- تنمية مفهوم السلامة المرورية لدى الأطفال.

وأعلن المرور السعودي البدء في تطبيق مخالفات إركاب الأطفال في المقعد الأمامي، مشيرًا إلى أن ذلك لمن يقومون بإركاب الأطفال ‎‎الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام في المقعد الأمامي للمركبة.

وقالت الإخبارية عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن المخالفة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال، إلا ‎ ‎في حال عدم وجود مقعد خلفي للسيارة‎.‎

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تصل لـ500 ريال.. المرور: البدء في تطبيق مخالفات إركاب الأطفال في المقعد الأمامي