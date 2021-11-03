بالفيديو.. ناشط بيئي يحذر من زراعة هذ النبات في المنازل: يفجر المواسير ويصيب بالحساسية

الرياض - محمد عبدالله - حذر الناشط البيئي عبدالرحمن الجابر، من زراعة نبات «كوناكربس» في المنازل، مشيرًا إلى أنه يؤدي إلى تفجير المواسير كما يصيب الإنسان بالحساسية.

وقال الجابر في تصريحات لقناة «روتانا» إن مثل هذه النباتات تسبب الحساسية، وتخترق جذورها المواسير والخزانات وتتلفها، بالإضافة لاحتوائها على مادة صمغية لها رائحة كريهة‎.‎

ووجه الجابر نصيحة بزراعة الزهور والمتسلقات والصبارات بأنواعها المختلفة، مؤكدًا أنه يمكن زراعة أشجار الظل التي ترتفع إلى 5 أمتار.

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