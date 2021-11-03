«الموارد البشرية»: ضبط ومخالفة منشأة مقاولات لم توفر مقرًا لحارس يعمل لديها

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من ضبط منشأة مقاولات في محافظة جدة، لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع لم توفر له مقراً للحراسة.

ونشر المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية، سعد آل حماد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، صورتين توضحان وضع الحارس وهو يجلس في العراء، مشيرًا إلى أنه تم مخالفة المنشأة وأخذ التعهدات اللازمة بتوفير مقر ملائم وفق الاشتراطات المحددة، إضافة إلى وسائل السلامة والصحة المهنية خلال 24 ساعة.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أكد في وقت سابق، أن الوزارة تفاعلت مع بلاغ أحد المواطنين في محافظة خميس مشيط، بعد وجود عدد من المخالفات؛ حيث تم ضبط 11 مخالفة وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص.

وقال آل حماد عبر حسابه على موقع «تويتر»: «فرق الرقابة الميدانية في وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الداخلية تتفاعل مع بلاغ مواطن، إثر وجود عدد من المخالفات في بعض المنشآت بمحافظة خميس مشيط، وعلى ذلك تم ضبط عدد 11 مخالفة وإنذار 14 منشأة، وإحالة الوافدين المخالفين لجهات الاختصاص».

وأضاف: «نؤكد أن المواطنين هم عين الرقابة الثانية وبلاغاتهم مهمة، ولها أثر كبير في حماية سوق العمل من التجاوزات، وسوف تتخذ الوزارة العقوبات المحددة في حق المخالفين حسب ما ينص عليه جدول المخالفات والعقوبات».

وتابع: «لذا نذكر بأهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911)».

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