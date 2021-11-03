5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري

الرياض - محمد عبدالله - أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري آلية وإجراءات وخطوات قيام المخالف للنظام من تصحيح أوضاعه.

وشارك البرنامج، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أوضح من خلالها خطوات تصحيح الأوضاع.

تصحيح أوضاع المخالفين

وكشف برنامج مكافحة التستر التجاري عن خطوات قيام المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري، بتصحيح أوضاعه، وذلك من خلال اتباع الإشادات والتوجيهات التالية:

- تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة والانتقال لبوابة النفاذ الوطني من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- اضغط على اختيار "تقديم طلب تصحيح" من الصفحة الرئيسية.

- اختر "خيار التصحيح" وقم بإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشآة والأطراف المتضمنة.

- قم بمراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا.

- استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد أعلن في تغريدة سابقة تمديد الفترة التصحيحية بمخالفي نظام مكافحة التستر ختى يوم 15/7/1443 هـ الموافق 16،2/2022م، موضحًا أن هناك خيارات متعددة لتصحيح أوضاع المخالفين.

تخفيض الترخيص لمستفيدي المبادرة

وفي وقت سابق، أكد برنامج مكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع كافة المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية وحتى انتهائها في 23 من أغسطس 2021 بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري.

وأعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية، وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليونًا إلى 10 ملايين ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات.

ويمكن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الراغبين في تصحيح أوضاعهم والذين لا تنطبق على منشأتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.

وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

عقوبات التستر التجاري

كشف برنامج مكافحة التستر التجاري، التابع لوزارة التجارة، أن هناك 5 عقوبات بحق من تثبت عليهم جريمة التستر التجاري.

وأوضح برنامج مكافحة التستر التجاري أن من تثبت عليه جريمة ممارسة التستر التجاري من غير المكتمل تصحيح أوضاعهم في الفترة الصحيحية سيتم تطبيق عليه عقوبات نظامية نص عليها نظام مكافحة التستر وتتمثل في التالي :

- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات

- الغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال

- مصادرة الأصول والأموال غير المشركة

- شطب السجل التجاري ومنع مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب

- إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح بعودتهم مرة أخرى

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