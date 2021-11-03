لعملاء أنظمة التقاعد.. 6 خطوات لحجز موعد مسبق لزيارة أحد مراكز الخدمة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن كافة الخدمات متوفرة إلكترونياً لعملاء أنظمة التقاعد، ومن بينها خدمة حجز موعد لزيارة أحد مراكز الخدمة.

وأوضحت «التأمينات الاجتماعية»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن الخدمة هذه تتيح للعملاء إمكانية حجز موعد مسبق لزيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للمؤسسة.

وحددت «التأمينات الاجتماعية»، 3 خطوات للحصول على تلك الخدمة، كما يلي:

- الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالضغط هنا.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- الدخول على الخدمة بالنقر على زر «أبدأ الخدمة».

- إدخال بيانات مقدم الطلب ثم النقر على زر «متابعة».

- اختيار مركز الخدمة والوقت المناسبين.

- الموافقة على الإقرار والنقر على زر «حجز موعد».

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