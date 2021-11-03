للأمهات الحديثات.. نصائح للتغلب على اكتئاب ما بعد الولادة

الرياض - محمد عبدالله - وجه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية «قريبون»، عددًا من النصائح والإرشادات المهمة للأمهات حديثي الولادة لتجاوز الحالة النفسية التي تعرف بـ«اكتئاب ما بعد الولادة».

وأوضح مركز الصحة النفسية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن اكتئاب ما بعد الولادة من أكثر المضاعفات انتشاراً بعد الولادة، وهي حالة تصاب بها الكثير من النساء بعد الولادة.

وأشار «قريبون» إلى أن العديد من النساء لا تتلقين العلاج الكافي لأن هناك بعض المعلومات الخاطئة عن هذه الحالة والتي يجب تصحيحها، لافتًا أن اكتئاب ما بعد الولادة حالة من الممكن علاجها.

التغلب على اكتئاب ما بعد الولادة

وحث المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الأمهات بعد الإنجاب لاتباع بعض النصائح والتوجيهات والإرشادات المهمة، وتتمثل فيما يلي:

- تذكري أنه من المهم أن تهتمي بنفسك وأن تخصصي وقتاً لك.

- قومي بممارسة هواية تحبيها مثل القراءة وخصصي وقتاً لها.

- اقضي وقتاً مع العائلة والأصدقاء حتى مع صعوبة إيجاد وقت في حياة الأم.

- حاولي الحصول على الدعم لتتحدثي مع من عانى من هذه الحالة من قبل.

- قومي بممارسة الرياضة، فالتمارين تعد عاملًا مهمًا للتغلب على الاكتئاب.

- مارسي إحدى تقنيات الاسترخاء للحد من شعورك بالقلق، مثل التأمل.

- تذكري أن العناية بصحتك النفسية تعني توفير حياة أفضل لطفلك.

معلومات خاطئة عن الاكتئاب

وكشف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن أن هناك كثير من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول حالة اكتئاب ما بعد الولادة من ضمنها أن النساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة حزينات ويبكون باستمرار، مشيرًا إلى أن هذه المفاهيم غير صحيحة.

وأوضح "قريبون"، أنه يعاني النساء المصابات بهذه الحالة من مزاج سيء وقلق ونوم متقطع والشعور بالذنب لأنهن لا يستمتعن بتجربة الأمومة كما يردن، وصحيح أن بعضهن يبكين كثيراً، ولكن العديد منهن لا يبدوا عليهن أي دلالة ويعانون بصمت.

وأضاف مركز تعزيز الصحة النفسية أن العديد من النساء يلاحظ عليهن ظهور أعراض الاكتئاب في أول 3 أو 4 أشهر بعد الولادة ولكن قد تمتد فترة ظهور الأعراض لسنة لدى بعض النساء.

وأشار مركز الصحة النفسية إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة حالة خطيرة وستحتاج الأم إلى الحصول على علاج مناسب من أخصائي لتحصل على حياة أفضل.

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