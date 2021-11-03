الشؤون الإسلامية تعلن مواعيد صلاة الاستسقاء في مدن المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواعيد صلاة الاستسقاء في جميع مدن المملكة، والتي ستقام غدًا الخميس، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر» إنفوجراف يوضح مواعيد الصلاة في مدن المملكة؛ حيث جاءت المواعيد كما هو موضح بالصورة.

وحددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 15 دقيقة بعد شروق الشمس لإقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة، بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس المقبل.

وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد تهيئة الجوامع لاستقبال المصلين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة؛ لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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