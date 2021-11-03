القبض على شخص تشاجر مع مقيمة

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خطة للمحافظة على الأحياء التاريخية بالشرقية
أعدت هيئة تطوير المنطقة الشرقية خطة عمل شاملة، للحفاظ على الأحياء التاريخية، تبدأها بحي الكوت في وسط الهفوف التاريخي، لأهميته...
المرور يبدأ تطبيق مخالفة عدم استخدام كرسي الأمان للأطفال
بدأت الإدارة العامة للمرور في تطبيق مخالفة عدم استخدام كرسي الأمان للأطفال بالإضافة إلى مخالفة إركارب الأطفال في المعقد...
ضبط موقع لتخزين الحطب في المدينة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة المدينة المنورة، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة، استُخدِم لتخزين "1536" مترًا مكعبًا من...
ضبط المعتدين على عاملي مطعم القويعية في الخرج
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس،بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على...
أم الركب تفشل استثمار الطائرات
بعد المصير الذي آلت إليه طائرة «أم الركب» في أبها، التي كانت تنوي أمانة عسير استثمارها في مشروع سياحي، وبعد كل التعليقات والتندرات...
15 جهة حكومية تبحث معوقات مشروع مسار
عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، أمس، ورشة عمل، للاطلاع على أبرز الحلول...
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