خطة للمحافظة على الأحياء التاريخية بالشرقية

وتتضمن خطة تطوير حي الكوت بالتعاون مع أمانة الأحساء، وضع الضوابط الداعمة لحماية الحي وصيانته وترميمه، وإطلاق المبادرات والمشروعات النوعية لتطويره. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد المطلق، أهمية الحفاظ على الأحياء التاريخية، لما تمثله من إرث تمتاز به المنطقة الشرقية بشكلٍ عام ومدينة الأحساء بشكلٍ خاص، مشيراً إلى دور الهيئة في المحافظة على هذه الأحياء وتطويرها عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، من أجل أن تكون وجهة سياحية.
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