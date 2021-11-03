خطة للمحافظة على الأحياء التاريخية بالشرقية

أعدت هيئة تطوير المنطقة الشرقية خطة عمل شاملة، للحفاظ على الأحياء التاريخية، تبدأها بحي الكوت في وسط الهفوف التاريخي، لأهميته وارتباطه المباشر بمستهدفات التطوير الشامل للمنطقة، ولما له من أهمية حضارية وتاريخية عالية، وارتباط اجتماعي وثقافي وثيق، وذلك ضمن دور الهيئة بالإشراف على تأهيل الأحياء التاريخية وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا وبيئيًا.

وتتضمن خطة تطوير حي الكوت بالتعاون مع أمانة الأحساء، وضع الضوابط الداعمة لحماية الحي وصيانته وترميمه، وإطلاق المبادرات والمشروعات النوعية لتطويره. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد المطلق، أهمية الحفاظ على الأحياء التاريخية، لما تمثله من إرث تمتاز به المنطقة الشرقية بشكلٍ عام ومدينة الأحساء بشكلٍ خاص، مشيراً إلى دور الهيئة في المحافظة على هذه الأحياء وتطويرها عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، من أجل أن تكون وجهة سياحية.