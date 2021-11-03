اخبار الخليج – النائب النفيعي: بدء صرف مكافآت المتطوعين بالصفوف الأمامية

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد النائب ابراهيم النفيعي بدء صرف مكافآت المتطوعين بالصفوف الأمامية لفيروس «كورونا» والذي كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وجّه الأسبوع الماضي بسرعة صرف مكافآتهم. وكتب النفيعي شاكرا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: «اشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء على توجيه سموه الكريم بصرف مكآفات المتطوعين، حيث تلقيت اليوم الكثير من الاتصالات منهم باستلامهم المكافأة. تمنياتنا بتوظيفهم في الوزارات الحكومية لما اثبتوه من تفاني واخلاص #البحرين».

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