اخبار الخليج – الدمستاني يقترح فتح مكاتب لـ «الخارجية» في المنافذ

محمد بن مسعود - الدمام - تقدّم النائب احمد الدمستاني بمقترح برغبة بفتح مكاتب في منافذ مملكة البحرين تابع لوزارة الخارجية للتصديق على كافة المعاملات.
وجاء في المقترح الذي تقدم به النائب الدمستاني: انه ولاعتبارات المصلحة العامة ولتخفيف الازدحام على مقر الوزارة الرسمي، وللتسهيل على المواطن و المقيم بانهاء الاجراءات المتعلقة بالتصديق، و تسهيلا على الوافد القادم إلى مملكة البحرين عبر المنافذ التالية ( المطار و جسر الملك فهد و ميناء خليفة و ميناء سلمان ) و غيرها من المنافذ الأخرى فاننا نقترح وللمبررات السابقة فتح مكاتب في منافذ مملكة البحرين تابع لوزارة الخارجية للتصديق على كافة المعاملات ذات الشأن، متمنيا عرض الموضوع على اللجنة المختصة تمهيدا لرفعه للمجلس الموقر النظر و الموافقة عليه لما فيه من تقع عام و مصلحة للوطن .
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