اخبار الخليج – رئيسة جامعة البحرين تستقبل السفير الباكستاني لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، يوم الأربعاء (3 نوفمبر 2021م)، بمقر الجامعة في الصخير، سفير جمهورية باكستان إلى مملكة البحرين جاويد مالك، وفي بداية اللقاء هنأ السفير الباكستاني رئيسة الجامعة بنيلها الثقة الملكية السامية بتعيينها رئيسة لجامعة البحرين، راجياً لها كل التوفيق والسداد في مهمتها. وبعد ذلك تم استعراض عدد من المواضيع التي تخص الجوانب الأكاديمية بين البلدين.

وقد عرضت د. المضحكي – أثناء اللقاء – عدداً من الخطوات التي تعتزم الجامعة القيام بها لتطوير أعمالها، وتجويد جميع الممارسات الأكاديمية والإدارية فيها، وذلك في إطار السعي المستمر لتحسين مخرجاتها، خدمة للتنمية التي تستهدفها مملكة البحرين.

وتأتي زيارة السفير الباكستاني لدى المملكة في إطار التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين جامعة البحرين والجامعات في باكستان، وذلك سعياً لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد حضر اللقاء كل من نائب الرئيس لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين الدكتور محمد صالح الأنصاري، والقائم بأعمال نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية بجامعة البحرين الدكتور محمد عبدالله باقر.