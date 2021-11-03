اخبار الخليج – «أمانة الشورى» و»البحرين للتدريب» يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات وإقامة البرامج التدريبية لمنتسبي الجهتين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور، الأمين العام لمجلس الشورى، أنّ الأمانة العامة للمجلس تحرص على مد جسور التعاون وتبادل المعارف والخبرات مع مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية، مشيرًا إلى أنّ بناء الشراكات بين مختلف المؤسسات يفتح آفاقًا من التعاون البنّاء والمثمر.

وأشاد المستشار العصفور بما يضطلع به معهد البحرين للتدريب من دور مهم ورائد في تهيئة الشباب وصقل مهاراتهم، والنهوض بمسؤولياتهم الوطنية في اكتساب العلم والمعرفة والخبرات الفنية التي تؤهلهم للإسهام في المسيرة التنموية للمملكة.

جاء ذلك خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس الشورى ممثلًا في السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات في الأمانة العامة للمجلس، ومعهد البحرين للتدريب ممثلًا في الأستاذة ديانا فيصل سرحان المدير العام للمعهد. حيث تهدف مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات وإقامة البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة لمنتسبي الأمانة العامة للمجلس والمعهد، وذلك انطلاقًا من مبدأ التعاون والتنسيق، والحرص على تعزيز كفاءات وقدرات الكوادر الوطنية، وبما يسهم في تعزيز خبراتهم وأدائهم في خدمة مملكة البحرين.

إلى ذلك، أشارت الأستاذة كريمة محمد العباسي، الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، أنَّ الأمانة العامة لمجلس الشورى تسخّر كافة الإمكانيات للاستثمار في الموارد البشرية، وصوغ برامج تدريبية تواكب التطور الذي تشهده الأمانة العامة، وبما ينسجم مع خطط التحول الرقمي، واستحداث الأنظمة الذكية، وتعظيم الاستفادة من التطور التقني لتسهيل الإجراءات ورفع مستوى أداء منتسبي الأمانة العامة.

من جانبها، أعربت المدير العام لمعهد البحرين للتدريب، عن الفخر والاعتزاز بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد ومجلس الشورى، مؤكدة أن المعهد سيولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل المذكرة وبنودها، والعمل على صوغ برامج داعمة للكفاءات الوطنية في المعهد والأمانة العامة للمجلس، وبما يعكس الإمكانيات العالية التي يمتلكها المعهد، والخبرات التعليمية والأكاديمية التي حققها المعهد على مدى 3 عقود، مثمنة دعم ومساندة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لجهود تطوير المعهد على الأصعدة كافة.

وتنص مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتدريب على التعاون والتنسيق المشترك لعقد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات العلمية، والحلقات النقاشية بين الجهتين.