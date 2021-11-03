اخبار الخليج – «الأشغال»: 30٪؜ نسبة الإنجاز في مشروع «تطوير الطرق بمجمع 913 في الرفاع

محمد بن مسعود - الدمام - صرح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس سيد بدر علوي بأن نسبة الإنجاز بمشروع تطوير الطرق بمجمع 913 بمنطقة الرفاع في المحافظة الجنوبية بلغت 30٪، والذي يهدف لتحسين شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى السلامة المرورية وتخفيف مشكلة تجمع مياه الأمطار في المنطقة.

وأضاف المهندس بدر علوي أن الوزارة انتهت من أعمال الخدمات المتعلقة بحماية خطوط الكهرباء واستبدال خط الماء الرئيسي على الطريق رقم 1312 ويتم العمل حاليا على تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار للطريق المذكور وتوصيلها مع شارع 1311، كما يتم العمل على تنفيذ أعمال شبكة تصريف مياه الأمطار على شارع المعترض لتوصيلها بالشبكة على شارع أم النعسان، بالإضافة إلى أعمال الأرصفة الجانبية لعدد من الطرق بالمجمع المذكور.

وأوضح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق أن أعمال المشروع تتضمن تطوير طريقي 1311 و1312، بالإضافة الى إعادة رصف عدد من الطرق بالأسفلت منها 1301،1304،1307،1379،1369، الى جانب طرق الجزء الشمالي من مجمع913 في المنطقة، وتوفير أرصفة جانبية للمشاة، إنشاء عدد من مواقف السيارات في المساحات المتوفرة، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتحسين مستوى الإنارة، وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة ووضع حواجز السلامة في المناطق التي تتطلب ذلك.

الجدير بالذكر أنه تم ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة جاسكو بقيمة 863.260 ديناراً بحرينياً (ثمانمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وستون دينارا).