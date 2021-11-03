اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: إنجازات متنامية في القطاع الصحي بفضل التوجيهات الملكية السامية

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب اسمى آيات التهاني التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وذلك بمناسبة يوم الطبيب البحريني ، منوهة معاليها بما تشهده مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى من تقدم مطردٍ في كافة المجالات، ومن إنجازات متنامية لا سيما في القطاع الصحي ، مما جعل من مملكة البحرين نموذجاً عالمياً يحتذى به.

وثمنت معالي رئيسة مجلس النواب ما وصلت إليه مملكة البحرين من مستوى صحي متقدم عالمياً بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة للقطاع الطبي، ودعمها المستمر للكفاءات والكوادر الطبية البحرينية، ومساعيها المباركة في تعزيز المنجز الوطني الطبي، ورفد المسيرة التنموية بالمزيد من المكتسبات على المستوى الصحي وفي كافة المجالات.

وأشادت معالي رئيسة مجلس النواب بما حققه فريق البحرين الوطني بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر من إنجازات في مواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك من خلال الإدارة الفعالة والمتميزة للأزمة، بما جعل مملكة البحرين نموذجا بارزا ومثاليا ببلوغها أرقى المستويات في تقديم الرعاية والخدمات الطبية، واتخاذها أفضل الإجراءات الصحية والوقائية في مواجهة الجائحة.

وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن تقديرها للدور المهني والإنساني الكبير الذي يقوم به الأطباء البحرينيون لا سيما في مواجهتهم لتداعيات الجائحة والحد من انتشارها وتقديم الجهود المخلصة والتضحيات النبيلة ضمن عملهم في الصفوف الأمامية حرصا على رفعة الوطن وتحقيقاً لسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت معالي رئيسة مجلس النواب إلى مزيد من التقدير والتكريم لمن بذلوا الجهود والتضحيات في الصفوف الأمامية من الكادر الطبي والتمريضي والإداري والفني والمتطوعين في مواجهة الجائحة، مؤكدة معاليها دعم وتعزيز مجلس النواب لكل ما من شأنه تطوير وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.