اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل أعضاء كتلة الأصالة النيابية بمجلس النواب

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021م ، أعضاء كتلة الأصالة النيابية بمجلس النواب يتقدمهم النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
و خلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بأعضاء كتلة الأصالة النيابية بمجلس النواب، كما تم استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ومجلس النواب، مشيداً معاليه في هذا الصدد بما يبذله أعضاء المجلس من جهود طيبة في سبيل الرقي بهذا الوطن العزيز وخدمة المواطنين.
حضر اللقاء اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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