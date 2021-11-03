الفنانة المصرية سهير البابلي تدخل في حالة حرجة جدا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي، عن الحالة الصحية لوالدتها، مؤكدة أن حالتها حرجة.

وقالت نيفين، عبر مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، ببرنامج «مساء dmc»، إن والدتها موجودة حاليا بالرعاية المركزة وحالتها الصحية غير مستقرة.

وأضافت ابنة الفنانة القديرة: «كل ده سببه السكر، حصلها هبوط جامد بالسكر من فترة، وبعد كده عمل جلطة، وبعد كده الجلطة عملت ميه على الرئة، وعضلة القلب وقفت فجأة، وكل ده رايحين جايين على الرعاية بقالنا شهر ونص».

ولفتت إلى أنه بعد كل هذا منعها الأطباء من مغادرة المستشفى من جديد؛ لوضعها على جهاز التنفس وغيره من الأجهزة الصحية؛ لمراقبة الرئة وعضلة القلب ومستوى الأكسجين بالدم.

وتابعت: «هي شوية حاجات كده ورا بعض، والحمد لله، ويا رب يشفيها، ولو سمحتوا الدعاء متبطلوش دعاء».

وتعد الفنانة القديرة سهير البابلي واحدة من أشهر نجمات الوسط الفني، اللاتي استطعن النجاح على مستوى السينما والمسرح والدراما، ومن أشهر أعمالها مسرحية «ريا وسكينة»، والعمل الفني «بكيزة وزغلول»، الذي قدم سينمائيا ودراميا.