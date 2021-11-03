الأردن يدين ويستنكر إطلاق ميليشيات الحوثي طائرتين مفخختين تجاه جازان

الرياض - محمد عبدالله - أدانت الحكومة الأردنية اليوم الاعتداءات المستمرة لمليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق طائرتين مفخختين مسيرتين تجاه جازان، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المتكررة، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مؤكدًا وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

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