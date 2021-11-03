صندوق التنمية الزراعية يحدد شروط الإقراض للمشاريع المتخصصة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح صندوق التنمية الزراعية السعودي، الاشتراطات والمتطلبات الضرورية والأساسية اللازمة للحصول على القروض التشغيلية للمشاريع الزراعية المتخصصة.

وأشار الصندوق، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن الإقراض للمشروعات الزراعية المتخصصة متعلق بأي مشاريع زراعية لم يتم ذكرها سابقاً مثل الشعير المستنبت: وهي مشاريع الزراعة المائية (بدون تربة) وذلك باستخدام حاضنات تكنولوجية للمساهمة في تحويل الشعيب لعلف أخضر غني بالبروتين.

​​​شروط إقراض الأفراد

وعدد صندوق التنمية الزراعية، الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتقديم الأفراد طلب إقراض للمزروعات المتخصصة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- إقرار بالموافقة على الاستعلام عن السجل الائتماني للعميل من السعودية للمعلومات الائتمانية.

- نسخة إلكترونية من دراسة الجدوى الاقتصادية تكون مقبولة بها المواصفات، موضحًا الأمور الفنية والدراسة المالية والتسويقية للمشروع.

- الترخيص الوزاري بإقامة المشروع من الجهات المختصة وتتمثل في (وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة والاستثمار) مع تقديم ترخيص من البلدية في حالة أن الموقع داخل النطاق العمراني.

- سجل زراعي صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

- صورة من بطاقة الهوية الوطنية في حال كان المتقدم سعودي الجنسية.

- إتمام المقترض الواحد والعشرين عاما .

- رفع مساحي لأرض المشروع من مكتب هندسي معتمد موضحا فيها الإحداثيات .

- وكالة شرعية مطابقة لشروط الصندوق في حال التوكيل، وتكون حسب النص التالي "والوكيل له حق الاقتراض من صندوق التنمية الزراعية وفروعه وتوقيع العقد واستلام القروض والتنازل واستلام القروض والتوقيع على جميع ما يتطلب حضوري لصندوق التنمية الزراعية" ويضاف لها التضامن مع الكفلاء في السداد بكامل المبلغ قبل توقيع العقد إذا كانت مقترضة.

صور المستندات مطابقة للأصل

- سداد الأقساط المستحقة على عميل الصندوق أو مكفوليه في حال وجود تعامل سابق مع الصندوق.

- تقديم الضمانات اللازمة على ألا يكون هناك مستحقات للصندوق على ملاك الضمانات.

تقديم ما يثبت الملاءة المالية للعميل (كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر - ممتلكات أو عقارات أو محافظ أسهم(.

- التوقيع على نموذج الإقرار والتعهد بالموافقة على الاستعلام عن التقرير الائتماني للعميل من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.

- سداد رسوم الكشف.

- مخططات هندسية متكاملة للمشروع.

- سند حيازة الأرض (صك تملك، عقد إيجار حكومي يتوافق مع مدة التمويل، عقد إيجار مشتمل على شروط الصندوق) مع ملاحظة الآتي:​

- أن تكون حجة الاستحكام مستوفية لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية.

- الصكوك الصادرة من كتابة العدل بإفراغ جزء من الأرض الموصوفة بصك صادر من محكمة أو صك مفر من صك آخر صادر من كتابة عدل مع التأكد من معرفة الأساس الذي بنيت عليه.

- أن يكون عقد الإيجار صادرًا به صك من كتابة عدل أو محكمة مختصة ويرفق به صورة طبق الأصل أو صك مستوفٍ للإجراءات الشرعية مثبت لملكية الأرض المطلوب الاقتراض عليها ولمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، مع موافقة المؤجر على رهن الارض مقابل القرض.

​​​شروط إقراض الشركات

وعلى غرار الشروط المنصوص عليها للإقراض للمشاريع الزراعية المتخصصة للأفراد، حدد الصندوق الزراعي، كذلك المتطلبات اللازمة لتمكن الشركات الاستفادة من هذا الإقراض، والذي يتطلب توفر الشروط التالية:

- طلبات الشركات يلزم تقديم صورة لكل من (مع مطابقة الصور).

- عقد التأسيس.

- السجل التجاري.

- آخر ثلاث ميزانيات سنوية للشركات والمشاريع القائمة.

- كشف بأعضاء مجلس إدارة الشركة.

- خطاب من مجلس إدارة الشركة بطلب القرض مع تفويض من ينوب بمراجعة الصندوق وإبرام العقد.

- شهادة السعودة.

- خطاب من الهيئة العامة الزكاة والدخل.

- ترخيص مزاولة النشاط صادر من الهيئة العامة للاستثمار للشركات الاجنبية مرفقًا معها صور جواز السفر للشركاء الغير السعوديين كما ينطبق عليها ما ينطبق على المستثمر الأجنبي من شروط صادرة من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهة ذات الاختصاص.

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