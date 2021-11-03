بمناسبة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.. «التعليم» توجه نصائح مهمة

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة التعليم عددًا من النصائح والإرشادات الهامة لأبنائها من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية وذلك بمناسبة اقتراب موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وشاركت الوزراة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، في وقت سابق، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، وجهت فيها عدد من النصائح والإرشادات المهمة.

إرشادات مهمة للطلاب

ودعت وزارة التعليم، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع «تويتر»، الطلاب والطالبات إلى ضرورة الإلتزام بالتوجيهات والإرشادات التالية:

- الالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة من وقاية ووزارة الصحة.

- الاستفادة من كل الفصول والمرافق الدراسية.

- تقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد.

- إجراء الاختبارات في جلسة واحدة بحيث لا تزيد على مادتين في اليوم الواحد.

الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

وكانت وزارة التعليم قد كشفت مساء أمس الثلاثاء عن آلية ومواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية.

وأوضحت التعليم، في صورة معلوماتية شاركتها عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، أنه تشمل آلية الاختبارات التالي:

- الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر، وتكون عن بعد، بداية من 9 ربيع الثاني 1443هـ ولمدة 3 أيام، واستبدال الاختبارات العلمية بمشاريع أو بحوث او تقارير.

- المرحلة الابتدائية في يوم 12 ربيع الثاني 1443 هـ، عن بُعد، على أن يكون بدء الاختبار الساعة 4 عصرًا.

- المرحلتان المتوسطة والثانوية، في يوم 12 ربيع الثاني 1443 هـ، ويكون :

- حضوريا للمحصنين فوق 12 عامًا.

- وتتم الاختبارات عن بُعد لغير المحصنين لأسباب صحية، والأقل من 12 عامًا، والذين لم يستكملوا الجرعتين مع حسم درجة الموظبة.

ضوابط الاختبارات النهائية

وكشفت وزارة التعليم، أمس الثلاثاء، عن ضوابط اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول حضوريًا وعن بُعد

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة «واس»، إن اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بتدأ في الثاني عشر من ربيع الثاني للعام 1443 هـ، على أن تكون حضورية للمحصنين بالكامل باللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد-19»، فوق سن الـ12.

وذكرت أن الفئات التي ستخضع للاختبارات عن بعد فهم غير المحصنين لأسباب صحية، أو الطلاب الأقل من 12 عامًا، أو الطلاب من لم يكمل الجرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة، وذلك بعد حسم درجات المواظبة.

وأضافت إن الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر ستبدأ في التاسع من ربيع الثاني للعام 1443، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك في الاختبارات التي تتم عن بُعد، مع استبدال الاختبارات العملية ببحوث أو تقارير يقدمها الطالب.

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