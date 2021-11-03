«حساب المواطن»: باقي 7 أيام على صرف الدفعة الـ48 لشهر نوفمبر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج «حساب المواطن»، أنه يتبقى 7 أيام على إيداع الدفعة الـ48 القادمة لشهر نوفمبر 2021، للمستفيدين.

وكان حساب المواطن قد شارك، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، قبل أيام قليلة، أعلن من خلاله عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الـ48.

ويقدم برنامج حساب المواطن دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا في المملكة، في إطار توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وكان برنامج حساب المواطن، قد كشف في وقت سابق، عن ثبات موعد صرف الدفعات المقدمة للمقبولين بالبرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

ويأتي موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر ربيع الأول 1443هـ في يوم الأربعاء 5 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 10 نوفمبر 2021 م.

وجرت العادة على صرف دعم برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا وافق ذلك يوم الجمعة، يتم تقديم الصرف ليوم الخميس الموافق 9 في الشهر أما إذا وافق يوم السبت، يجرى تأخير الصرف ليوم الأحد الموافق 11 في الشهر.

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