هل تغني قطرة العين الأمريكية عن النظارة الطبية؟ استشاري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال د. طارق الحمد، استشاري طب وجراحة العيون، إن القطرة «vuity» ليست قطرة علاجية، ولا تغني عن استخدام النظارة الطبية.

وأضاف «الحمد»، خلال لقاء ببرنامج «اليوم»، على فضائية «الإخبارية»، أن قطرة «vuity» هي حل مؤقت وبسيط لمشكلة ضعف النظر.

كان مستشفى الملك خالد للعيون قد أكد أن قطرة العين الأمريكية البديلة لنظارة القراءة التي أجازتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا، هي مؤقتة ولها آثار جانبية ولا تصلح مع قيادة السيارة.

وأوضح المستشفى -في بيان له نشره عبر تويتر- أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منحت موافقتها على استخدام قطرات (فيويتي Vuity) لتحسين النظر مؤقتًا في حالات طول النظر الشيخوخي، والذي يتم عادة استخدام نظارات القراءة فيه لتحسين النظر.

وحسب ما نشر، فإن الموافقة جاءت بناء على نتائج الدراستين اللتين اجريتا على (750) مشاركًا أعمارهم بين (40- 50) عاما، وأكدتا أن القطرة تحسن الرؤية القريبة في ظروف الإضاءة الخافتة، وأنها تعمل خلال (15) دقيقة، وقد يستمر تأثيرها المؤقت إلى (6) ساعات.

وأضاف مستشفى الملك خالد، أنه حرصًا على الإجابة عن العديد من التساؤلات حول قطرات (فيويتي) نوضح التالي: أن المادة الفعالة في القطرة (بايلوكاربين) معروفة من سنوات ولها استخدامات متعددة ومنها تضييق بؤبؤ العين وتستخدم أحيانًا في علاج حالات ارتفاع ضغط العين.

وأن التحسن المذكور في نشرة القطرة هو مؤقت وليس علاجًا نهائيًا لضعف النظر المرتبط بالتقدم بالعمر ولا يعني الاستغناء عن نظارة القراءة، وأنه مثل أي مستحضر طبي، فإن هذه القطرة تسبب آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص ومنها: الصداع، واحمرار العين، وقد تؤثر على الرؤية البعيدة في الإضاءة الخافتة.

وأشار المستشفى إلى أنه من أهم ما ذكر في نشرة القطرة؛ هو التحذير وأخذ الاحتياط في القيادة الليلية والأنشطة الخطرة التي تتم في الإضاءة الخافتة، وأنه مثل أي مستحضر جديد، يحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسات للتأكد من فعاليته كما ذكر في الدراسات الأولية.

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