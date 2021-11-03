«توكلنا» يكشف عن خطوة تحول الحالة الصحية للمستفيد إلى غير محصن

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق «توكلنا» أنه في حالة عدم تلقّي الجرعة الثانية خلال الفترة المحددة تتحول الحالة الصحية إلى غير محصين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «تعافيت من كورونا وبعد الجرعة الأولى تم اعتباري محصن ثم بعد فتره أزيلت كلمة محصن وذكر إني أخذت جرعة واحدة وبعد ذلك تم إزالة كلمة مطعم مرة واحدة وأصبحت غير محصن، فما السبب؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر»: «في حال عدم تلقي الجرعة الثانية خلال الفترة المحددة 90 يوم من الجرعة الأولى، سيتم تحديث الحالة الصحية إلى (غير محصن)».

وأضاف: «يتم تحديث الحالة الصحية إلى (محصن) في حال تم تلقي الجرعة الثانية».

اقرأ أيضًا:

«موسم الرياض».. توضيح مهم من تركي آل الشيخ بشأن ربط التذاكر بتطبيق «توكلنا»

«توكلنا» يوضح أسباب اختفاء تسجيل الجرعة الأولى في التطبيق