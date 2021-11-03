الصحة تصدر تنبيهًا بشأن تعطل خدمات مركز الاتصال «937»

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت وزارة الصحة تنويهًا بشأن تعطل خدمات مركز اتصال الصحة 937، وذلك بشكل مؤقت.

وأكدت «الصحة»، في تدوينة عبر حساب مركز الاتصال على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن التعطل يأتي نظرًا لإجراء بعض أعمال الصيانة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، إعطاء أكثر من 46 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وقالت الوزارة، إن الجرعات شملت (24.2 مليون جرعة أولى)، و(21.6 مليون جرعة ثانية).

وأعلنت الوزارة الصحة، في وقت سابق أمس، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548711 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537653 حالة.

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