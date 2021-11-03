تعرف على طقس الخليج اليوم.. صحو بالإمارات وعمان ورطب بالبحرين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس دول الخليج العربي، حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، في معظم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي طقسا من صحو إلى غائم بشكل جزئي في معظم البلدان بينما تشهد مملكة البحرين أجواء رطبة، وإلى التفاصيل:

طقس صحو في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، ورطبا ليلًا وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أجواء رطبة في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن الطقس المتوقع، اليوم الأربعاء، أنحاء البلاد سيكون بإذن الله تعالى رطبًا ولكنه معتدل مع بعض السحب خلال النهار.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية البحرينية، أنه من المتوقع أن تكون الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة، فيما يكون ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين، مضيفة أن درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد البحرينية، أن أعلى مد تشهده حالة البحر تكون في الساعة 4:03 مساء بتوقيت المنامة وفي 4:30 صباحًا وأدنى جزر في الساعة 10:23 مساء وفي الساعة 10:07 صباحًا.

طقس صحو بسلطنة عمان

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أنه من المتوقع أن حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

وأوضحت الأرصاد العمانية، أنه تهب على معظم محافظات السلطنة رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وأضافت أن حالة البحر من هادئ إلى متوسط الموج على السواحل المطلة على بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له متر وربع المتر.

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