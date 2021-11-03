المركز الوطني للغطاء النباتي يواصل حملة التشجير بالحدود الشمالية

الرياض - محمد عبدالله - واصل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم، حملة تشجير في منطقة الحدود الشمالية، بعنوان «ساهم في التشجير وكن جزءًا من التغيير، لنجعلها خضراء» لموسم عام 2021م، وذلك بنثر البذور في محمية معلية الرعوية في عرعر.

وأوضح مدير مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية، زياد الخمعلي، أن الحملة تتكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت من 10 أكتوبر 2021م وتستمر حتى 15 مايو، وتتضمن أعمال التقليم وجمع ونثر البذور، والتشجير، والتنظيف، والري. مشيرًا إلى أنَّ الحملة تهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير.

وتستهدف الحملة تشجير العديد من مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية والمحميات والأودية.

يذكر أن حملة «لنجعلها خضراء» التي انطلقت العام الماضي استكملت زراعة 10 ملايين شجرة في أكثر من 1200 موقع بمختلف مناطق المملكة خلال ستة أشهر، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي.