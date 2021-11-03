«الموارد البشرية» تجدد التذكير: إسقاط الضمان الاجتماعي في 3 حالات

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بحالات يسقط فيها الضمان الاجتماعي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «إذا سجلت بالتأمينات براتب ٢١٠٠، هل يُقطع عني الضمان؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: « سقط الضمان الاجتماعي في 3 حالات: 1- الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية ، 2- السجل التجاري ، 3- السعودة».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد حددت نحو 5 خطوات للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى الفئات المستفيدة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، أن خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي تتمثل فيما يلي:

1-يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة.

2-يجب أن تنطبق على المستفيد شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

3- يجب أن يقوم المستفيد بإنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيدًا جديدًا لأول مرة وتعبئة البيانات اللازمة:

-البيانات الشخصية

-بيانات العنوان والتواصل

-بيانات الحساب البنكي

-الإفصاح عن الدخل

4- في حال استحقاق المستفيد للتقديم على المعاش الضماني، يقوم المستفيد بملء بيانات الطلب؛ وهي:

-بيانات العائل (إن وجدت)

-بيانات الدخل

-بيانات الأسرة

-بيانات الحساب البنكي

-إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها.

5-يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من طلباتي حتى يتم اتخاذ قرار فيه.

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