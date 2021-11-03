«الموارد البشرية» تجدد التذكير: إسقاط الضمان الاجتماعي في 3 حالات

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بحالات يسقط فيها الضمان الاجتماعي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «إذا سجلت بالتأمينات براتب ٢١٠٠، هل يُقطع عني الضمان؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: « سقط الضمان الاجتماعي في 3 حالات: 1- الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية ، 2- السجل التجاري ، 3- السعودة».
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد حددت نحو 5 خطوات للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى الفئات المستفيدة.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، أن خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي تتمثل فيما يلي:
1-يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة.
2-يجب أن تنطبق على المستفيد شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.
3- يجب أن يقوم المستفيد بإنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيدًا جديدًا لأول مرة وتعبئة البيانات اللازمة:
-البيانات الشخصية
-بيانات العنوان والتواصل
-بيانات الحساب البنكي
-الإفصاح عن الدخل
4- في حال استحقاق المستفيد للتقديم على المعاش الضماني، يقوم المستفيد بملء بيانات الطلب؛ وهي:
-بيانات العائل (إن وجدت)
-بيانات الدخل
-بيانات الأسرة
-بيانات الحساب البنكي
-إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها.
5-يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من طلباتي حتى يتم اتخاذ قرار فيه.
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