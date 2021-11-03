‏المرور يبدأ تطبيق مخالفة عدم استخدام كرسي الأمان للأطفال

بدأت الإدارة العامة للمرور في تطبيق مخالفة عدم استخدام كرسي الأمان للأطفال بالإضافة إلى مخالفة إركارب الأطفال في المعقد الأمامي. ونشر المرور نشرة توعوية حول هذه المخالفة قائلا: ‏حرصاً على سلامتهم؛ استخدم مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، فهي تسهم وبشكل كبير في حمايتهم من الإصابات البليغة أثناء الاصطدامات.



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