مخالفة منشأة لم توفر سكنا للحارس

ودعا متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات أنظمة العمل من خلال تطبيق معًا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو عبر الاتصال بالرقم الموحد 19911، ويؤكد أن جميع البلاغات تتم معالجتها بسرية تامة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة في حال ثبوتها.
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