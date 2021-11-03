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مخالفة منشأة لم توفر سكنا للحارس

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باشرت وضبطت فرق الرقابة الميدانية بمحافظة جدة منشأة مقاولات، وذلك لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع ولم توفر له مقراً للحراسة، وعلى ذلك تم تسجيل مخالفة في حق المنشأة وأخذ التعهدات اللازمة بتوفير مقر ملائم وفق الاشتراطات المحددة، إضافة إلى وسائل السلامة والصحة المهنية خلال 24 ساعة.

ودعا متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات أنظمة العمل من خلال تطبيق معًا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو عبر الاتصال بالرقم الموحد 19911، ويؤكد أن جميع البلاغات تتم معالجتها بسرية تامة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة في حال ثبوتها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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