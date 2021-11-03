مخالفة منشأة لم توفر سكنا للحارس

باشرت وضبطت فرق الرقابة الميدانية بمحافظة جدة منشأة مقاولات، وذلك لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع ولم توفر له مقراً للحراسة، وعلى ذلك تم تسجيل مخالفة في حق المنشأة وأخذ التعهدات اللازمة بتوفير مقر ملائم وفق الاشتراطات المحددة، إضافة إلى وسائل السلامة والصحة المهنية خلال 24 ساعة.

ودعا متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات أنظمة العمل من خلال تطبيق معًا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو عبر الاتصال بالرقم الموحد 19911، ويؤكد أن جميع البلاغات تتم معالجتها بسرية تامة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة في حال ثبوتها.