وزير المالية والاقتصاد الوطني متحدث رئيسي في افتتاح منتدى الإرشاد الشرق الأوسط بنسخته الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن اليوم منتدى الإرشاد الشرق الاوسط 2021 عن افتتاح الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني لفعاليات المنتدى بنسخته الثانية بكلمة رئيسية، والتي ستتمحور حول عنوان المنتدى «جعل الإرشاد أولوية في عالم جديد».

وسيتم تنظيم المنتدى بتاريخ 11 نوفمبر 2021 في فندق الخليج بمملكة البحرين كحدث افتراضي عن بعد، مع توقع مشاركة أكثر من 400 مدير تنفيذي ورواد اعمال ومديري موارد بشرية وخبراء إرشاد على مستوى المنطقة والعالم، لمناقشة اهمية الإرشاد والتغيرات الحاصلة ببيئة العمل نتيجة تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وكيف يمكن للإرشاد ان يكون عنصرا محوريا في تحقيق اهداف التدريب والتطوير وإبقاء الأهداف الاقتصادية تسير في مسارها الصحيح.

وبهذه المناسبة، صرّحت المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس زهراء طاهر المؤسس والمنظم للمنتدى:» نحن فخورون بالإعلان عن مشاركة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني كمتحدث رئيسي للمنتدى، فاهتمام ودعم معاليه للفعالية يؤكد مدى طبيعة اهمية الإرشاد والدور الكبير الذي يمكن ان يلعبه في دعم تنمية رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو.

ويعتبر رأس المال القوي وصقل المهارات الشبابية محفزات رئيسية للتقدم الاقتصادي والتوسع، ونحن نتطلع قدما الى الاستماع الى كلمة معاليه القيمة ومنح الحضور فرصة ذهبية للاستفادة من خبرته وتجاربه الغنية».

وستركز ورش العمل والجلسات الحوارية المصاحبة للمنتدى بعد الكلمة الرئيسية لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على اختبار وتقييم مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالتغيرات الحاصلة في سوق العمل والناتجة عن الجائحة والثغرات الحاصلة في التدريب وتطوير الكوادر البشرية وكيف يمكن للإرشاد ان يساهم كدور مفصلي في ضمان تحقيق اهداف تنمية المواهب والعودة الى طريق الصواب في إنجاز المزيد من قصص النجاح ضمن بيئة عمل جديدة.

وستغطي الجلسات الحوارية عدة موضوعات ابرزها: الإرشاد وجسر فجوات تنمية المواهب في بيئة العمل الافتراضية، والإرشاد لمجالس إدارة الشركات والمؤسسات المالية، والإرشاد المتبادل وكيفية تعظيم الاستفادة من المواهب بمختلف اختصاصاتها المتنوعة، الارشاد المعتمد على التكنولوجيا، الإرشاد لرواد الاعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإرشاد السريع. وسيتم الإعلان عن قائمة المتحدثين قريباً.

ويعتبر بنك البحرين الوطني الشريك الرئيسي للمنتدى للعام الثاني، الى جانب مجموعة اخرى من الشركاء بينهم بنك الخليج الدولي وتمكين وشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة فولاذ وبنك البحرين الإسلامي وشركة نيتكس وريتش و جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين وبرنامج قدوة وإيميك للتدريب و الشريك الإعلامي المالي بي اف تي ميديا و الشريك الإعلامي التعليمي التعليم مستقبل البحرين.