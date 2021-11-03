باشليت: هناك ما يشير لمسؤولية القوات الإثيوبية بشكل أكبر عن انتهاكات في تيغراي

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، أن هناك ما يشير إلى مسؤولية القوات الإثيوبية والإريترية بشكل أكبر عن “الانتهاكات” في إقليم تيغراي.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت باشليت، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء إن “هناك ما يشير إلى أن القوات الإثيوبية والإريترية كانت مسؤولة بشكل أكبر عن الانتهاكات في إقليم تيغراي”.

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وأوضحت أن “الحكومة الإثيوبية قالت إنها ستأخذ بالتوصيات المذكورة في التقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي ونأمل أن يتم تطبيقها”.

يشار إلى أن جبهة تحرير تيغراي، أعلنت، الأحد الماضي، سيطرتها على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، وجاء ذلك الإعلان بعد يوم من سيطرة الجبهة على مدينة دسي الاستراتيجية في ذات الإقليم.

ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، كانت قد عبّرت السبت الماضي، عن قلقها، بسبب اتساع نطاق القتال بين القوات النظامية الإثيوبية والجبهة، شمالي إثيوبيا، حيث دعت الخارجية الجبهة إلى الانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر، بعد تحقيقها القوات تقدما فيهما.

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