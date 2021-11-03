بيلاروسيا تخطط للطعن في العقوبات المفروضة على الرحلات الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس قسم الطيران في وزارة النقل بجمهورية بيلاروسيا، أرتيم سيكورسكي،اليوم الأربعاء في مينسك، إن بلاده تحلل الخسائر الناجمة عن القيود المتعلقة بصناعة الطيران لديها، وستقوم بإعداد دعاوى للطعن فيها.

وأضاف سيكورسكي في مؤتمر صحفي، تلك الخسائر مرتبطة بالحاجة إلى الطيران (بواسطة شركات النقل الجوي البيلاروسية في الاتحاد الأوروبي)، ويتم تحويل الأرباح المفقودة في إطار الإجراءات غير المدروسة لشركائنا الأوروبيين إلى نقود.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد حظر في وقت سابق من هذا العام استخدام المجال الجوي ومطارات الاتحاد من قبل طائرات شركات النقل الجوي البيلاروسية، بعدحادثة طائرة “ريان إير” التي كانت متجهة من أثينا إلى فيلنيوس في 23 مايو، حيث هبطت على وجه السرعة في مطار مينسك بسبب رسالة حول وجود متفجرات، التي لم يتم تأكيدها لاحقًا.

وكان على متن الرحلة رومان بروتاسيفيتش، الذي أسس قناة Nexta Telegram، التي تم الاعتراف بها على أنها متطرفة في بلاروسيا. وأثناء فحص الوثائق في مطار مينسك، تم اعتقال بروتاسيفيتش. ورفعت قضية جنائية ضده بموجب عدة مقالات، بما في ذلك مقال “تنظيم أعمال شغب جماعية”، ويواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن.

وعقب الحادث أعلنت دول أوروبية أن مينسك أجبرت الطائرة على الهبوط في مطارها بحجة مختلقة، نفت السلطات البيلاروسية أنها أجبرت الطائرة على الهبوط، وأكدت أنها أوصت بذلك فقط، واتخذ القرار من قبل الطيار.