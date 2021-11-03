شكرا لقرائتكم خبر عن «السحيمي» يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس امس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الأجتماعات بالمحافظة اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية الثامن والعشرون وذلك بحضور الجهات ذات العلاقة حيث في بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور.

وأكد على أهمية أعمال اللجنة تلى ذلك مناقشة جدول الاعمال والذي تضمن تفعيل دور المتطوعين المسجلين رسميا لدي أدارة الدفاع المدني والعمل على تشكيل لجنة من المحافظة والدفاع المدني والبلدية والمياه لوضع خطة أستباقية ماقبل موسم الامطار وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على الجميع بتظافر جهود جميع الجهات الحكومية للتعاون فيما بينهم .