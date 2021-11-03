مركز الإعلام الرقمي العراقي يحذر من حملة تستهدف البطاقات الائتمانية

محمد بن مسعود - الدمام - حذر مركز الإعلام الرقمي العراقي، يوم أمس الثلاثاء، من حملة منظمة عبر الانترنت للاحتيال والسرقة تستهدف البطاقات الائتمانية.

وقال المركز لوكالة “شفق نيوز”، إنه تم رصد انتشار روابط على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بحجة وجود مكافآت أو مبالغ مالية تعتزم الحكومة العراقية دفعها للموظفين عبر بطاقاتهم الائتمانية”.

وأكد أن فريق المركز تابع هذه الروابط وتبين أنها تهدف للكشف عن معلومات مهمة في البطاقات الائتمانية، تتيح سحب الأموال منها.

وحث المركز الناس على “اتباع عدد من النصائح والإرشادات الخاصة بحماية بطاقاتهم الائتمانية ومن أهمها، عدم الكشف عن معلومات البطاقة أو الشراء عبر الإنترنت إلا من الجهات الموثوقة”.