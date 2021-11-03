«stc البحرين» تطلق خدمة الإنترنت اللاسلكي الشاملة (WTTx) الأولى من نوعها في المنطقة

أطلقت شركة stc البحرين خدمة الإنترنت اللاسلكي الشاملة (WTTx) وهي الأولى من نوعها في المنطقة، بالتعاون مع شركة هواوي.حيث ستقوم هذه الخدمة الاستثنائية بتحسين تجربة العملاء من خلال توفير تقييمات مسبقة وتحديثات مستمرة لمستخدمي خدمات النطاق العريض المنزلي في جميع أنحاء المملكة.وتم تصميم الخدمة الجديدة التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول رقمية متكاملة تعمل على تغطية النطاق العريض وتحديثه في الوقت الفعلي مع توفير نتائج خرائط التغطية باستمرار، الأمر الذي يساهم في سهولة توفير خدمات النطاق العريض المنزلية بناء على بيانات العميل، حيث ستتيح الخدمة الجديدة إمكانية تحديد أفضل الباقات التي تناسب كل عميل مع تقديم توضيح كامل حول كفاءة وجودة الخدمة المقدمة في المناطق القاطنين فيها.بالإضافة إلى ذلك، تقوم الخدمة الجديدة على دمج كافة النتائج مع أنظمة stc البحرين حيث توفر تقنية إعطاء المعلومات اللازمة التي تتطلبها استخدام تقنية 5G في المناطق ذات الإقبال العالي، والتي تؤدي إلى تزايد استخدام خدمات النطاق العريض المنزلية المتقدمة التي تعتمد على تقنية 5G في البحرين. ومن خلال هذه الخدمة سيتمكن العملاء من الحصول على تجربة رقمية سلسة تشمل كافة المعلومات اللازمة حول خدمات الإنترنت المنزلي كما ستكون الخدمة جاهزة لإطلاقها بسهولة في مواقعهم المختلفة.وعلق المهندس الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين نزار بانبيله قائلاً:» يسعدنا أن نعلن عن إطلاق هذه الخدمة الجديدة والفريدة من نوعها في المنطقة والتي نسعى من خلالها إلى تطوير خدمات الاتصال ذات النطاق العريض. كما نعمل دوماً على الاستثمار في البنية التحتية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وذلك لتقديم أفضل الخدمات الرقمية من خلال هذه الابتكارات والتقنيات الجديدة، وبالتالي دعم وتعزيز كفاءة شبكتنا وخدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال الابتكارات التي تساهم في تحسين تجربتهم اليومية».وأضاف قائلاً:» تأتي هذه الخدمة الاستثنائية ضمن جهود stc البحرين المستمرة لدعم عملية التحول الرقمي للمملكة ورؤية البحرين الاقتصادية نحو أن تصبح مجتمعاً ذكياً ومستداماً».تم إطلاق هذه الخدمة الجديدة في البحرين في هذا العام وهي متوفرة في كافة فروع stc البحرين، كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع قريباً والتي ستقوم بتقديم حلول إضافية لتعزيز خدمات النطاق العريض في جميع أنحاء البحرين.