“حساب المواطن” يعلن موعد صرف الدفعة الـ48 لشهر نوفمبر

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

كشف برنامح حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الـ48 القادمة لشهر نوفمبر 2021.

قال برنامج “حساب المواطن”، إنه يتبقى 7 أيام على إيداع الدفعة الـ48 القادمة لشهر نوفمبر 2021، للمستفيدين.

وكان حساب المواطن قد شارك، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، صورة معلوماتية “إنفوجراف»، قبل أيام قليلة، أعلن من خلاله عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الـ48.

ويقدم برنامج حساب المواطن دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا في المملكة، في إطار توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

كما تم تثبيت موعد صرف الدفعات المقدمة للمقبولين بالبرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

ويأتي موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر ربيع الأول 1443هـ في يوم الأربعاء 5 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 10 نوفمبر 2021 م.