مدير الاستخبارات الروسية يلتقي مدير "سي آي أي" الأمريكية في موسكو

محمد بن مسعود - الدمام - التقى مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في موسكو، اليوم الثلاثاء، مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي)، حيث ناقش العلاقات الروسية الأمريكية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي.
وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسية: “كان التركيز على قضايا التعاون بين الأجهزة في سياق العلاقات الروسية الأمريكية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي”.
يشار إلى أن الاجتماع تم انعقاده بمبادرة من الجانب الأمريكي.
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