معرض المجوهرات الفريدة بموسم الرياض 2021 يبدأ فعالياته

الرياض - محمد عبدالله - ‎انطلقت مساء أمس أولى فعاليات معرض المجوهرات الفريدة 2021، الذي يعد أكبر معرض للمجوهرات في الشرق الأوسط بمساحة تصل إلى 38 ألف م2، مستقطبًا كافة المهتمين بتجارة واقتناء المجوهرات.

ويؤسس المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 لرؤية فريدة تعكس إعادة مشهد معارض المجوهرات عالميًا، حيث شهد المعرض في يومه الأول حضورًا نسائيًا لافتًا من مختلف الفئات المهتمة بصناعة واقتناء المجوهرات، كما يُتوقع أن يشهد المعرض العديد من الصفقات للدخول في منافسات استثمارية.

‎وتشارك في المعرض أكثر العلامات التجارية للمجوهرات شهرةً، وتتوزع على أربع قاعات داخل المعرض، تعكس كل قاعة منها فصلًا من فصول السنة الأربعة، حيث تختلف آلية استخراج الأحجار الكريمة من الأرض والبحر تبعًا لاختلاف فصول السنة، كما ترمز كل قاعة إلى فئة المجوهرات التي ستُعرض داخلها، التي تعكس خبرة مصمميها وشُهرة العلامات التجارية المشاركة.

‎ويعكس معرض المجوهرات الفريدة 2021 ثقافةً كلاسيكية بكافة زواياها، فالتجربة لا تقتصر على مشاهدة المجوهرات الثمينة أو اقتنائها، بل يمكن مشاهدة عروضٍ حية لفحص المجوهرات المباعة والمرخصة من وزارة التجارة، كما يشهد المعرض فعالياتٍ مجتمعية، مثل جناح الطفل الذي خُصص لتنمية قدرات الطفل في مجال استثمار المجوهرات.

كما يعتزم المعرض تقديم جوائز قيمة لأفضل تصميم قطعة مجوهرات للمصممين المحليين الناشئين، وضم المعرض أركانًا متنوعة للحِرفيّات السعوديّات في مجال المجوهرات بلغ عددها 17 ركنًا.

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