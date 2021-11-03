«الحصيني» عن طقس الأسبوع المقبل: جهزوا ثياب الشتاء

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، تمركز كتلة باردة في طبقات الجو العليا، وانخفاضا ملموسا في الحرارة ليلاً الأسبوع القادم، يتراوح بين 3 لـ4 درجات عما سجلته هذا الأسبوع.

وطالب «الحصيني»، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، المواطنين بتجهيز ثياب الشتاء فقد يحتاجونها، مضيفًا: «ومن لم يشغل سخانات دورات المياه قد يجبر على تشغيلها الوسطى والشمالية».

ونبّه المركز الوطني للأرصاد إلى تكوّن ضباب، اليوم الأربعاء، على الجوف، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق مكة المكرمة (الشفا- الطائف- العرضيات- الهدا- ثول- رابغ)، المنطقة الشرقية (البطحاء- العديد- سلوى)، الجوف (القريات) تشهد ضبابًا يؤدي لتدنّ في مدى الرؤية.

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