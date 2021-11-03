ضبط المعتدين على عاملي مطعم القويعية في الخرج

" /> " /> أم الركب تفشل استثمار الطائرات بعد المصير الذي آلت إليه طائرة «أم الركب» في أبها، التي كانت تنوي أمانة عسير استثمارها في مشروع سياحي، وبعد كل التعليقات والتندرات... أبها : محمد الفهيد أبها : محمد الفهيد 28 ربيع الأول 1443 هـ 28 ربيع الأول 1443 هـ

15 جهة حكومية تبحث معوقات مشروع مسار عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، أمس، ورشة عمل، للاطلاع على أبرز الحلول... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 27 ربيع الأول 1443 هـ 27 ربيع الأول 1443 هـ

9 درجات على السودة وطقس بارد شمالا أوضح رئيس لجنة تسميات السعودية، الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة في نوفمبر الجاري في الرياض، ستكون متوسطة، درجة الحرارة... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 27 ربيع الأول 1443 هـ 27 ربيع الأول 1443 هـ

مطالبات بالاختبارات عن بُعد لطلاب المتوسطة والثانوية بينما سيؤدي طلاب وطالبات التعليم الحكومي والأهلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول مطلع الأسبوع... الرياض: خالد الحارثي الرياض: خالد الحارثي 27 ربيع الأول 1443 هـ 27 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> وادي نجران يخرج من دائرة التعثر أعلنت أمانة منطقة نجران، تذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ تطوير ضفتي وادي نجران، وأكدت لـ«دوت الخليج» ردا على أسباب تعثر إنجاز... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 27 ربيع الأول 1443 هـ 27 ربيع الأول 1443 هـ

8 مخالفين لنظام البيئة يوميا في أكتوبر أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 256 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أكتوبر الماضي، وبواقع 8 مخالفين... جدة محمد غرسان جدة محمد غرسان 27 ربيع الأول 1443 هـ 27 ربيع الأول 1443 هـ

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