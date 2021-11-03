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ضبط المعتدين على عاملي مطعم القويعية في الخرج

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أم الركب تفشل استثمار الطائرات

بعد المصير الذي آلت إليه طائرة «أم الركب» في أبها، التي كانت تنوي أمانة عسير استثمارها في مشروع سياحي، وبعد كل التعليقات والتندرات...

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b5e5d7f246.jpg28 ربيع الأول 1443 هـ

15 جهة حكومية تبحث معوقات مشروع مسار

عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، أمس، ورشة عمل، للاطلاع على أبرز الحلول...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

9 درجات على السودة وطقس بارد شمالا

أوضح رئيس لجنة تسميات ، الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة في نوفمبر الجاري في الرياض، ستكون متوسطة، درجة الحرارة...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

مطالبات بالاختبارات عن بُعد لطلاب المتوسطة والثانوية

بينما سيؤدي طلاب وطالبات التعليم الحكومي والأهلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول مطلع الأسبوع...

icon-byline.pngالرياض: خالد الحارثي
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ
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icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ
(واس)

8 مخالفين لنظام البيئة يوميا في أكتوبر

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 256 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أكتوبر الماضي، وبواقع 8 مخالفين...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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