ضبط المعتدين على عاملي مطعم القويعية في الخرج

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أم الركب تفشل استثمار الطائرات
بعد المصير الذي آلت إليه طائرة «أم الركب» في أبها، التي كانت تنوي أمانة عسير استثمارها في مشروع سياحي، وبعد كل التعليقات والتندرات...
15 جهة حكومية تبحث معوقات مشروع مسار
عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، أمس، ورشة عمل، للاطلاع على أبرز الحلول...
9 درجات على السودة وطقس بارد شمالا
أوضح رئيس لجنة تسميات السعودية، الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة في نوفمبر الجاري في الرياض، ستكون متوسطة، درجة الحرارة...
مطالبات بالاختبارات عن بُعد لطلاب المتوسطة والثانوية
بينما سيؤدي طلاب وطالبات التعليم الحكومي والأهلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول مطلع الأسبوع...
وادي نجران يخرج من دائرة التعثر
أعلنت أمانة منطقة نجران، تذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ تطوير ضفتي وادي نجران، وأكدت لـ«دوت الخليج» ردا على أسباب تعثر إنجاز...
8 مخالفين لنظام البيئة يوميا في أكتوبر
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 256 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أكتوبر الماضي، وبواقع 8 مخالفين...
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