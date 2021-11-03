قطع قائد مركبة الإشارة يتسبب بحادث مروري بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق وثّق مقطع فيديو متداول، لحظة وقوع حادث مروري في طريق بالرياض، جراء قطع أحد قائدي المركبات إشارة مرورية. وتضررت إحدى المركبتين جراء الحادث الذي وقع في حي المونسية بالرياض، وذلك بعدما تجاوز قائد مركبة إحدى الإشارات المرورية ويصطدم بمركبة أخرى. وكانت الإدارة العامة للمرور، قد دعت قائدي المركبات إلى التوقف قبل الالتفاف لليمين عندما تكون الإشارة الضوئية حمراء، وذلك للتأكد من خلو الطريق من المركبات وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

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