محمد بن مسعود - الدمام - على متن دراجة نارية.. مسلحان يقتلان مواطن ويصيبان أربعة آخرين في رداع.. والشرطة تكشف ملابسات الجريمة

كشفت شرطة مديرية رداع بمحافظة البيضاء عن تفاصيل جريمة قتل وشروع في القتل من قبل مسلحين على متن دراجة نارية.

وأوضحت الشرطة أن مسلحين أطلقوا الرصاص الحي على المجني عليه محمد محمد أحمد طماح الفقيه -40 عاما-، قتل على إثرها، كما أصيب كلٍ من:

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1- رائد محمد احمد البصيري – 30 عاما-.

2- عايش محمد الجحوشي – 30 عاما-.

3- عبدربه عبدالله بلال الاعجم -25 عاما-.

4- عامر احمد علي حاجب -35 عاما-.

وأفادت الشرطة أنه وبعد معاينة مكان الجريمة والانتقال الى المستشفيات لمعاينة المصابين واخذ اقوالهم وأقوال شهود العيان المتواجدين في مكان الجريمة، إلى جانب مراجعة تسجيل كاميرات المراقبة، تم التعرف على هوية المتهمين، الذين لاذا بالفرار على متن دراجة نارية عقب ارتكاب الجريمة وهما:

1- المدعو مقبل محمد عبده ناصر الاحمدي.

2- المدعو رياض مقبل احمد الاحمدي.

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بمتابعة المتهمين وتم ضبط المدعو محمد عبده ناصر الاحمدي، والمدعو أحمد زين احمد الاحمدي، والمدعو صالح عبدربه عباد الاحمدي، والمدعو علي عباد عبدربه الاحمدي، والمدعو محمد احمد محسن الاحمدي.

مؤكدة أن أسباب الجريمة نتيجة خلاف على حساب بين المجني عليه والمتهمين، وان إجراءات المتابعة والتحري مستمرة لضبط المتهمين.

