البرلمان العربي يؤكد دعمه لكل ما تتخذه المملكة للدفاع عن سلامة أراضيها

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

استنكر البرلمان العربي، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان.

وحذر البرلمان العربي في بيان له، من خطورة استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لمليشيا الحوثي، مطالبًا بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وحاسم لمواجهة إجرام الحوثي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية بالمملكة التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدًا تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.