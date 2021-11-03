مصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ووفاة 58 حالة جديدة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغت 332889 من ضمنهم 279823 حالة تم شفاؤها، و18769 حالة وفاة.
الجزائر
سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3 حالات وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت 206649؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5.927.
03 نوفمبر 2021 – 28 ربيع الأول 1443 08:21 AM
خلال الـ24 ساعة الماضيةمصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ووفاة 58 حالة جديدة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغت 332889 من ضمنهم 279823 حالة تم شفاؤها، و18769 حالة وفاة.
الجزائر
سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3 حالات وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت 206649؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5.927.
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