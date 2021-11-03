اخبار الخليج – الارصاد: الطقس رطب ولكنه معتدل مع بعض السحب خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى رطباً ولكنه معتدل مع بعض السحب خلال النهار.
الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة.
ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين.
درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 20%.
أعلى مد في الساعة 4:03 مساء وفي 4:30 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 10:23 مساء وفي الساعة 10:07 صباحاً.
شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:48 صباحاً والغروب عن الساعة 4:54 مساء.
بزوغ القمر في الساعة 5:00 صباحاً والأفول في الساعة 4:02 مساء.
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