“المرور” يبدأ في رصد مخالفة عدم استخدام مقاعد الأمان للأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
كشفت مصادر، عن توجيه إدارة المرور فروعها في عدد من مناطق ومحافظات المملكة بالبدء في تحرير مخالفات لغير الملتزمين باستخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال.
وقالت المصادر وفقًا لـ”عكاظ”، إنه ينتظر من يرتكب مخالفة من هذا النوم توقيع غرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 500 ريال، إلا في حالة عدم وجود مقعد خلفي بالسيارة.
وشدددت على أن إدارة المرور أكدت على ضرورة القيام بحملات مكثفة لضبط تلك المخالفة، ورفع النتائج بشكل يومي وتحت المسؤولية الشخصية.
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