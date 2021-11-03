تدشين حملة «لنجعلها خضراء» بمدارس الحدود الشمالية

الرياض - محمد عبدالله - دشن مدير عام ‫التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان حملة «لنجعلها خضراء» في مدارس المنطقة، بحضور مدير عامّ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة إبراهيم الشويمان، ومدير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر زياد الخمعلي، حيث شارك الطلاب ومنسوبو التعليم في زراعة شتلات في ساحات المدارس والأماكن المحيطة بها.

وأوضح العثمان أن الحملة تهدف إلى تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وزيادة الوعي البيئي في المجتمع، مشيرًا إلى أن الشتلات المزروعة تمثلت بأنواع عدة من الأشجار المحلية غرست في مدارس المنطقة، مفيداً أن الحملة تعنى بالتشجير البيئي خلال مواسم الزراعة، لزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، والتوعية والحد من الممارسات السلبية تجاه الغطاء النباتي وتحسين جودة الحياة .

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