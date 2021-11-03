الفيصل يتفقد مرافق قرية «الملكة إليزابيث» الأولمبية

الرياض - محمد عبدالله - واصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل, وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الجولات المكوكية حول من أجل الوقوف على أخر تطورات القطاع الرياضي حول العالم، وبحث فتح آفاق أكثر رحابة مع الدول الصديقة لتطوير التعاون المثمر مع المملكة إلى جانب تبادل الخبرات الرائدة.

وتفقد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، قرية الملكة إليزابيث الأولمبية في العاصمة البريطانية لندن، حيث حرص على الوقوف على آخر أعمال البناء استعدادًا لاحتضان فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في نسختها الثلاثين.

ونشرت وزارة الرياضة، عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مجموعة من الصور توثق زيارة الفيصل إلى قرية الملكة إليزابيث، «حيث اطّلع على المرافق الرياضيّة المختلفة والتي تم انشاؤها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الـ30».

والتقى رئيس اللجنة الأولمبية السعودي في زيارته إلى لندن، مع وزير الرياضة والسياحة والتراث البريطاني نايجل هدلستون، من أجل بحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات الرياضية بين البلدين.

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