التحالف يعلن خسائر الحوثيين في محيط مأرب بعد تنفيذه 26 عملية استهداف

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية مساء أمس الثلاثاء مقتل 115 من عناصر ميليشيا الحوثيين في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية على منطقتين قرب مدينة مأرب.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، في بيان له "تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في الجوبة والكسارة" على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، مشيرًا إلى تدمير 14 آلية أيضًا في العمليات.

ويعلن التحالف عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي منذ حوالي ثلاثة اسابيع، قتل فيها أكثر من ألفي حوثي.

وصعّد الحوثيون في فبراير الماضي هجومهم على مأرب. وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، وفقًا لما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

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