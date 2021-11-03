محمد بن مسعود - الدمام - خريطة جديدة توضح آخر مستجدات الوضع الميداني.. نطاق سيطرة قوات الحوثي يتوسع

حصل اليمن السعيد الإخباري على خريطة توضح آخر مستجدات الوضع الميداني للمعارك اقصى شمال مديرية الجوبه بمحافظة مأرب. وتوضح الخريطة المساحات الجديدة التي سيطرت عليها قوات الحوثي خلال الـ48 ساعة الماضية. قد يهمك ايضاً

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